Рекорд ежемесячных посещений: более 6 тыс евреев побывали на Храмовой горе с начала Великих праздников

Правозащитная группа Yaraeh установила, что более 6 тысяч посетителей-евреев поднялись на священное место горячей точки, что стало новым месячным максимумом на фоне угроз насилия со стороны ХАМАС.

Это рекордное количество евреев посетило Храмовую гору в сезон Великих праздников.

Об этом 15 октября сообщает Times of Israel.

По данным правозащитной группы, более 6 тысяч граждан посетили Храмовую гору в Старом городе Иерусалима с начала Великих праздников — это новый рекорд ежемесячных посещений. Ожидается, что их число будет расти в течение последних 11 дней еврейского месяца. Группа заявила, что за тот же месяц прошлого года на Храмовую гору поднялся рекордный 5981 еврей.

Активист-ветеран Храмовой горы Исраэль Медад отметил увеличение численности еврейских групп с тех пор, как он впервые начал приезжать. Раньше «одновременно поднимались не более семи евреев», но теперь группы по 100-150 человек поднимаются вместе.

Визиты евреев на Храмовую гору долгое время были источником напряженности в отношениях с палестинцами, что привело к небольшим стычкам с полицией из-за Рош ха-Шана в прошлом месяце. Это произошло после действий палестинской молодежи, которая забаррикадировалась внутри мечети Аль-Акса в ожидании еврейских посетителей.

Полиция подготовилась к потенциальной напряженности на Храмовой горе во время продолжающегося праздника Суккот после нескольких ночей беспорядков в Восточном Иерусалиме. В пятницу, когда большое количество верующих-мусульман обычно посещают послеобеденные молитвы, не было зарегистрировано столкновений в святом месте.

Ранее «Курсор» сообщал, что в Суккот более 2500 паломников посетили Храмовую гору.