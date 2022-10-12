В Суккот более 2500 паломников посетили Храмовую гору

С начала праздника Суккот более 2500 евреев поднялись на Храмовую гору.

Об этом сообщает INN.

Для некоторых из них первым восхождением в жизни. Среди паломников есть раввины и руководители ешив, и особенно много семей, которые принимают участие в праздничных паломничествах или молитвах. Многие населенные пункты они даже организовали совместную поездку в организованных и субсидируемых автобусах.

Ряд паломников делают это на прогулочных маршрутах протяженностью до 30 километров вместе со своими детьми, чтобы привить им понятие «паломничества». У входа на гору администрация Храмовой горы установила сукку с легкими закусками для тысяч паломников.

Администрация Храмовой горы помогла в субсидировании транспорта для групп, заинтересованных в этом. Более пятисот евреев прибыли на автобусе из горы Браха, Якира и Кирьят-Арбы.

Во главе тысяч иммигрантов в Суккот стоят многие раввины и ешивы. На праздник Суккот приезжают общественные деятели, среди которых депутат Кнессета Итамар Бен Гвир, глава совета Гуш-Эцион Шломо Нааман. Также известно о профессоре Джордане Петерсоне, который поднялся на Храмовую гору вместе с американским медийным деятелем Беном Шапиро.

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