Российские авиакомпании прекращают полеты за границу

Из-за наложенных на РФ санкций, многие российские авиакомпании не будут предлагать полеты в другие государства. Это означает, что авиасообщение между Израилем и Россией может прерваться уже 8 марта, а потому израильтянам нужно учитывать это, если они хотят покинуть страну.

В субботу пятого марта три российские авиакомпании объявили о том, что прекращают полеты за границу. Так, российский Аэрофлот прекращает заграничные рейсы с 00:00 8 марта. А S7 уже с пятого марта. Кроме того, авиакомпания Nordwind Airlines прекращает полеты за границу.

В Аэрофлоте сообщили, что такое решение вызвано «возникновением дополнительных обстоятельств». Другие авиакомпании пока не объясняют свою позицию, но, скорее всего, это вызвано санкциями.

Таким образом авиасообщение между Израилем и РФ может прерваться уже с восьмого марта. Ранее предполагалось, что самолеты между Москвой и Тель-Авивом будут летать до 9 марта, но все рейсы, как оказалось, отменят раньше.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль не позволит российским олигархам спрятать свою собственность.

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