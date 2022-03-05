Израиль не позволит российским олигархам спрятать свою собственность

Важно, что у Израиля нет намерения не впускать туристов из России. Если олигарх хочет прибыть в Израиль по туристической визе, то такая возможность у него будет.

На данный момент Израиль не препятствует въезду на свою территорию граждан РФ. Однако правительство не позволит превратить еврейское государство в такое место, где российские олигархи смогут хранить наворованный капитал от санкций.

Так, власти Израиля дали указание Управлению аэропортов не разрешать стоянку частных самолетов в аэропорту Бен-Гурион, а также в других аэропортах Израиля. Речь идет о запрете на стоянку на срок в 48 часов.

Отметим, что с того момента, как РФ напала на Украину, несколько частных самолетов прибыли в аэропорт Бен-Гурион. Прилетевшие бизнесмены запросили разрешение на длительную стоянку.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль может начать поставлять свой газ в Европу.

Кроме того, наш сайт писал, что Австралия заморозила 33 млн долларов в российских фондах.

Еще напомним, что арендная плата в Израиле продолжает расти.

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