Израиль не позволит российским олигархам спрятать свою собственность

На данный момент Израиль не препятствует въезду на свою территорию граждан РФ. Однако правительство не позволит превратить еврейское государство в такое место, где российские олигархи смогут хранить наворованный капитал от санкций.
Так, власти Израиля дали указание Управлению аэропортов не разрешать стоянку частных самолетов в аэропорту Бен-Гурион, а также в других аэропортах Израиля. Речь идет о запрете на стоянку на срок в 48 часов.
Отметим, что с того момента, как РФ напала на Украину, несколько частных самолетов прибыли в аэропорт Бен-Гурион. Прилетевшие бизнесмены запросили разрешение на длительную стоянку.
Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль может начать поставлять свой газ в Европу.
Кроме того, наш сайт писал, что Австралия заморозила 33 млн долларов в российских фондах.
Еще напомним, что арендная плата в Израиле продолжает расти.
В Израиле цена на шаверму бьет рекорды.
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