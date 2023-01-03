Российские медики массово бегут из оккупированного украинского города

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Впрочем, нехватка медиков в городе ощущается все сильнее. Мелитопольская больница была едва ли не последней на территории временно оккупированной Запорожской области, которая оказывала помощь гражданским жителям. Однако уже почти месяц, как туда также начали привозить раненых солдат рф и гражданским просто отказывают в помощи.
Но даже с учетом этого жители не рады российским медикам. Последние опасаются за свою жизнь, особенно на фоне деятельности местных партизан. Они знают, что жители сотрудничают со спецслужбами и ВСУ и понимают, что ничем хорошим для них эта командировка не закончится.
По словам мэра, большое количество завезенных врачей и медицинского персонала выехали из оккупированного города. 90% аптек не работают, а оставшиеся почти не имеют ассортимента лекарств, и стоимость медикаментов слишком высока.
Федоров также сказал, что, несмотря на террор со стороны оккупантов, украинские медики отказываются сотрудничать с врагом.
Ранее Курсор писал, что российский диктатор владимир путин страдает от головных болей, вызванных болезнью Паркинсона, а чтобы скрыть ухудшающееся состояние здоровья использует двойников и дипфейки.
Наша редакция писала, что Зеленский заявил, что войны не будет, если умрет путин. По мнению украинского лидера, путинский режим победил россиян и их разум.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!