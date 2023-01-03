Российские медики массово бегут из оккупированного украинского города

По словам мэра, большое количество завезенных врачей и медицинского персонала выехали из оккупированного города. 90% аптек не работают, а оставшиеся почти не имеют ассортимента лекарств, и стоимость медикаментов слишком высока.

Федоров также сказал, что, несмотря на террор со стороны оккупантов, украинские медики отказываются сотрудничать с врагом.

Ранее Курсор писал, что российский диктатор владимир путин страдает от головных болей, вызванных болезнью Паркинсона, а чтобы скрыть ухудшающееся состояние здоровья использует двойников и дипфейки.

Наша редакция писала, что Зеленский заявил, что войны не будет, если умрет путин. По мнению украинского лидера, путинский режим победил россиян и их разум.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!