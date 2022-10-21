Российские солдаты массово переодеваются в гражданское, чтобы сбежать из Херсона

Солдаты рф, готовясь к отступлению на Хкерсонщине, переодеваются в гражданское и пытаются переправиться на левый берег Днепра.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, сейчас россияне пытаются обустроить альтернативную переправу и даже свой личный состав переодевают в намародеренную одежду мирных людей. Так они, с одной стороны, пытаются спрятаться от ВСУ. А с другой, на случай, если будет обстрел со стороны украинских военных, создают картинку нападения ВСУ на гражданских , отметила она.

На самом же деле, как подчеркнула Гуменюк, ВСУ не ведут огонь по объектам критической инфраструктуры, что может угрожать гражданскому населению. Гуменюк заверила, что украинские силы не обстреливают переправы, когда знают, что там есть гражданское население. «Мы отслеживаем эту ситуацию очень тщательно, и в этом нам помогают силы сопротивления на Херсонщине», — сказала Гуменюк.

Она отметила, что российская пропаганда как раз направлена ​​на то, чтобы в преступлениях, совершенных россиянами, потом обвинить силы обороны Украины.

Как сообщал Курсор, украинская разведка ранее сообщила, что на Каховской ГЭС минируют шлюзы и опоры.

Также Курсор информировал о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что армия рф заминировала дамбу и агрегаты Каховской ГЭС – одного один из больших энергообъектов.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!