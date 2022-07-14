Россия обстреливает Харьковскую область с ЗРК С-300: украинцы показали фото сбитой ракеты

Армия рф начала ударять с С-300 не только по Николаевщине, но и по Харьковщине. Опубликована фотография с перехваченной ракетой, позволяющая ее идентифицировать.

Армия рф* расширила географию использования зенитных ракетных комплексов С-300 для ударов по городам Украины. Если раньше под этими неприцельными ударами, с целью гражданского террора, страдал Николаев, то теперь россияне их выпустили по населенному пункту в Харьковской области.

Об этом пишет Defense Express.

О факте использования зенитных ракет С-300 и о том, что одну из них удалось сбить, сообщил Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Сегодня ночью наше ПРО сбило ракету рашистов ЗРК «С300». Снаряд не сдетонировал, развалился на части. Следователи нашли носовую и хвостовую части ракеты как вещественное доказательство военных преступлений. Ведутся все необходимые следственные действия. Часть не разорванной ракеты изъята и передана в ГСЧС. Пострадавших нет», — сообщил Сергей Болвинов.

Также он опубликовал фотографии с перехваченной ракетой, позволяющие ее идентифицировать.

Эта ракета имеет дальность уничтожения воздушных целей на расстоянии 47 км, относительно ее максимальной дальности для пуска по наземным объектам точных данных нет. Ракета 5В55К имеет радиокомандную наводку, имеет вес до 1500 кг и оснащена 133 боевой частью.

Курсор ранее писал, что в Израиле представили новую ракету 5-го поколения. Компания Rafael Advanced Defense Systems представила новую систему дальнего действия воздушного базирования 5-го поколения, которая может быть запущена по различным целям на расстоянии до 300 км.

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