Россия продолжает применять сексуальное насилие в Украине в качестве военной стратегии — СМИ

Первая леди Украины Елена Зеленская на конференции United for Justice, которая прошла недавно в Львове, выступила с удручающим заявлением о сексуальных преступлениях, совершенных российскими оккупантами в Украине за период с начала полномасштабного вторжения.

Подробнее об этом информирует издание Cyprus Daily News.

Она отметила, что уже установлено 171 случай сексуального насилия, но это лишь вершина айсберга. Цифры могут быть гораздо больше и человеческие страдания и боли в Украине только усиливаются с каждым днем. За этими цифрами стоят разрушенные тела и судьбы украинцев, чьи жизни были перевернуты с ног на голову в результате вторжения российской армии и ее преступных действий.

Несмотря на то, что кремль* продолжает играть роль миротворца, скрывая свою участие в конфликте под обманчивой «специальной операцией», Украина не устает документировать случаи сексуальных преступлений, совершаемых российскими оккупантами. По словам Зеленской, такие преступления стали массовым явлением и не ограничиваются только изнасилованиями женщин. Мужчины и дети также стали жертвами преступлений сексуального характера.

Эти страшные факты свидетельствуют о том, что сексуальное насилие продолжает оставаться одной из методик терроризма в подавлении воли народов. Однако, были высказаны обещания усилить и расширить диалог о таких случаях на международном уровне и предоставить сильную поддержку жертвам этих преступлений.

Один из самых печально известных примеров сексуального насилия в военном конфликте — трагедия в Буче. После освобождения города были обнаружены не только массовые захоронения, но и доказательства насилия и геноцида над мирными жителями. Среди неопровержимых доказательств была история принудительного содержания россиянами в подвале украинских женщин в возрасте от 14 до 25 лет, где их постоянно унижали и насиловали. Несколько жертв забеременели. Следствие установило, что российские командиры не только знали об этих преступлениях, но и поощряли подчиненных в этом поведении, предлагая «немного расслабиться». Это становится не случайностью, а общей традицией русской армии — во всех войнах, за исключением небольшого числа, русские военные использовали сексуальное насилие в качестве тактики ведения войны.

В Украине уже было открыто несколько десятков уголовных производств в связи с сексуальными преступлениями, совершенными россиянами. В ООН и в Европейском совете подчеркивают, что россияне используют сексуальное насилие в качестве оружия в военном конфликте. Сексуальное насилие — один из самых тяжелых видов нарушения прав человека, и в Украине стало неотъемлемой частью геноцида и унижения народа.

Ранее «Курсор» информировал, что Евросоюз ввел санкции против россиян за сексуальное насилие в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!