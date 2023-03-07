Евросоюз ввел санкции против россиян за сексуальное насилие в Украине

Преступники систематически участвовали в актах сексуального насилия в течение марта и апреля 2022 года.

Европейский Союз впервые ввел санкции в отношении виновных в сексуальном насилии и нарушении прав женщин. Ограничения, в частности, касаются российских военных.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что полный официальный список попавших под санкции лиц и организаций ЕС планирует опубликовать 8 марта. В настоящее время в список входят, в частности, российские военные николай кузнецов и рамиль ибатуллин*. Оба принимали участие во вторжении в Украину. Члены подразделения кузнецова систематически участвовали в актах сексуального насилия в течение марта и апреля 2022 года, а ибатуллин возглавлял подразделение, члены которого «совершали акты сексуального и гендерного насилия в отношении мирного населения Украины».

Санкции также ввели против двух московских полицейских, двух представителей афганского движения Талибан и других лиц в Мьянме и Южном Судане. В список также включена иранская женская тюрьма Гарчак.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что эти санкции являются четким сигналом для преступников – «зло не останется безнаказанным».

«Эти ужасные и бесчеловечные действия будут иметь последствия. Это тоже сигнал жертвам: ЕС поддержит вас, где бы вы ни были», — отметил дипломат.

Курсор писал ранее, что глава Евросовета Шарль Мишель призвал европейцев усилить давление на российскую федерацию, поскольку следующие несколько недель могут стать «решающими в военном и, следовательно, в политическом плане».

Еще мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал тех, кто призывает ослабить санкции против рф. По его словам, тот, кто пытается политически торпедировать санкционный механизм, не только пытается сделать так, чтобы российская федерация за свои преступления осталась безнаказанной, но и ставит все европейское сообщество в зависимость от величайшей антиевропейской силы в мире.

Напомним, что в декабре правительство Великобритании ввело 13 декабря новые санкции против россии и Ирана за атаки на Украину ракетами и дронами-камикадзе.