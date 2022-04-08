Зеленский: россия собирает по миру наемников и террористов для войны против Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что российская федерация* продолжает собирать как можно больше людей по всему миру, которые могут держать оружие в руках. Их направляют в Украину, пытаясь хоть чего-то там достичь, так как «вторая армия в мире» оказалась способной воевать только с мирными людьми.

Об этом сказал Зеленский во время обращения к парламенту и народу Финляндии.

По его словам, россия бросила на захват Украины все боеспособные силы своей армии со всей их территории вплоть до Дальнего Востока, но даже их не хватило. Поэтому россия сейчас собирает как можно больше любых людей, которые способны держать в руках оружие, чтобы продолжить агрессию против Украины, ищет наемников по всему миру, направляет боевиков из разных де-факто террористических групп и так называемых частных армий, созданных некоторыми российскими чиновниками, отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что среди тех, кого украинские военные взяли в плен, были и очень опытные убийцы, и родившиеся в 2003-2004 годах. По словам Президента, никто из них не смог адекватно объяснить, зачем им эта война и жестокость.

Зеленский рассказал, что из почти 200 тысяч российских захватчиков были те, кто делал все, чтобы не воевать – бежал в россию, сознательно сдавался в плен или наносил тяжелые травмы.

«Курсор» писал ранее, что в сети показали жуткие фото освобожденных пригородов Киева. Российских военных удалось выбить из многих населенных пунктов Киевской области. И вот в сети показали кадры террора, который устроили путинские войска на территории Украины.