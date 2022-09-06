Россия закупает артиллерийские боеприпасы в Северной Корее — СМИ

Санкции начали «кусаться» и снижать способность россии выдержать вторжение в Украину, заявляют в США.

По оценке разведки США, москва закупает артиллерийские боеприпасы в Северной Корее, сообщает New York Times после сообщений о том, что российские военные начали использовать беспилотники иранского производства.

Представители правительства США заявили Times, что эти закупки показали, что санкции начали «кусаться» и снижать способность рф* выдержать вторжение в Украину, которое москва назвала «специальной военной операцией».

В сообщении Times в понедельник говорится, что недавно рассекреченные разведданные не предоставили никаких подробностей о закупке оружия, за исключением того, что это были артиллерийские снаряды и ракеты. Ожидается, что россия купит больше такого оборудования, сообщает Times.

В прошлом месяце официальный представитель США сообщил агентству Рейтер, что российские беспилотники иранского производства потерпели «многочисленные неудачи».

Недавно Украина начала контрнаступление в нескольких местах, в том числе вокруг Херсона, который россия оккупировала с самого начала вторжения. Готовясь к этим атакам, украинские силы нанесли удары по российским районам снабжения, в том числе по тем, где находится артиллерия и боеприпасы.

Официальные лица заявили, что западные санкции ограничивают возможности россии по замене автомобилей и оружия, уничтоженных в Украине.

Как сообщал Курсор, в конце августа высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что необходимости в создании единой армии Европейского союза нет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!