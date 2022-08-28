Боррель рассказал, есть ли необходимость в создании армии Евросоюза

По словам высокого представителя ЕС, странам Евросоюза необходимо больше координироваться и инвестировать в безопасность.

Необходимости в создании единой армии Европейского союза нет. При этом странам ЕС нужно больше координироваться и инвестировать в безопасность.

Такое мнение в интервью Kronen Zeitung высказал высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, ни одна из 27 армий стран-членов ЕС не может быть заменена единой европейской силой.

«Мы тратим на оборону столько же, сколько Китай, и в четыре раза больше, чем Россия. В результате долгового кризиса мы вступили в фазу разоружения и теперь не можем справиться с текущими вызовами», — считает Боррель.

По его мнению, ЕС можно назвать «сверхдержавой» с экономической и моральной точки зрения, но не с военной.

«Нам только нужно объединить наши силы, лучше координироваться и инвестировать в безопасность. Ключевое слово — эффективность. В противном случае это просто пустая трата денег», — добавил высокий представитель Евросоюза.

Как сообщал Курсор, на днях верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о планах ЕС начать масштабную операцию по подготовке украинских военных.

Он отметил, что война потребует от Европы дальнейших усилий не только с точки зрения материального снабжения украинской армии. Боррель на пресс-конференции в Сантандере отметил, что новое вооружение для ВСУ потребует обучения бойцов. И ЕС предоставит такую помощь.

Ранее Курсор писал о том, что главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель считает, что нынешний текст иранской ядерной сделки является наилучшим из возможных результатов и должен быть реализован как можно скорее.

В своей статье в газете The Financial Times Боррель утверждает, что после более чем года переговоров стороны достигли «наилучшего возможного соглашения, которое я, как координатор переговоров, считаю возможным».