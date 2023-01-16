В ВСУ рассказали о боях под Соледаром: россияне бросают своих раненых умирать от холода

Оккупанты выдают себя за бойцов ВСУ и пытаются прорваться в украинский тыл.

Бойцы Вооруженных сил Украины рассказали о боях с российскими оккупантами, которые продолжают жертвовать своими людьми в попытке взять Бахмутский участок фронта под свой контроль.

Об этом информирует УНИАН.

Отмечается, что россияне даже не забирают тела погибших и раненных с поля боя, а оставляют их там замерзать. Также оккупанты придумали новую хитрость в попытке прорвать тыл украинских военных. Так, боец Влад, подразделение которого защищало Соледар и отбивало атаку россиян почти что в полном окружении, рассказал: что россияне выдают себя за бойцов ВСУ и пытаются прорваться в украинский тыл.

«Выходят на тебя люди в зеленых ленточках, а на колене белое или красное – стреляешь без предупреждения. Белое – это обычные их «чмобики», так называемые зеки и тому подобное», — рассказал он.

Другие военные говорят, что на этом направлении есть порядка 20-ти тысяч бойцов ЧВК «Вагнера». На данный момент тактика россиян остается неизменной – они все также пытаются взять преимущество своей массой. Наблюдается «очень много пехоты противника».

«На этом направлении есть до 20-ти тысяч зэков-вагнеровцев. Близкий стрелковый бой из гранатометов и пулеметов, поддержка артиллерии, поддержка танка. Если они могут, вскрывают линию огня нашу, потом работает танк, миномет. И дальше так продавливают, продавливают массой», — поделился один из украинских защитников.

Ранее Курсор писал, что в The Times рассказали, какой ресурс путин готов «утилизировать» ради новой мобилизации в рф. В последние несколько недель мировые СМИ говорят о том, что владимир путин планирует объявить новую волну мобилизации для участия в войне против Украины.

Курсор также сообщал, что СМИ утверждают, что Путин уйдет в отставку в этом году. Бывший союзник главы кремля заявил о возможности того, что путин скоро уйдет в отставку.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!