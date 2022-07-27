Россияне признают, что применяют в Украине фосфорные и кассетные боеприпасы — перехват разговора

Перехваченные украинскими силовиками разговоры российских оккупантов свидетельствуют, что армия рф* активно применяет в Украине запрещенное оружие.

Об этом свидетельствует обнародованный в соцсети разговор российских захватчиков из-под Херсона, сообщает СБУ в Телеграме.

«Фосфоры, кассеты… Вообще плевать… Там все плавится… Зато ночью очень красиво выглядит…», — рассказывает оккупант.

СБУ системно фиксирует нарушение россиянами законов и обычаев войны. По этой статье СБУ открыла уже более 7 тыс. производств, отмечают военные. Потому солдат рф, чей разговор перехватили силовики, должен понимать, что рано или поздно за такие поступки придется отвечать. Если, конечно, ему удастся выжить…

Оккупант также рассказывает, что украинские пилоты так умело бомбят захватчиков, что те даже не успевают засечь их на своих радарах. В разговоре с родителями он жалуется, что когда его сослуживцы только предупреждают о скором прилете украинской авиации, через минуту оказывается, что ВСУ уже поразили их позиции и улетели.

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В СБУ отмечают, что это не задержка связи у россиян, а высший пилотаж украинских защитников.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.