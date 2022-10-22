Кардиологи назвали самые полезные продукты для сердца

Ученые из Университета Алабамы в Бирмингеме посоветовали употреблять в пищу больше фруктов и овощей, содержащих высокие уровни калия.

Питание преимущественно растительными продуктами защищает сосуды от атеросклероза, считают специалисты.

Американские исследователи заявили о том, нужно увеличивать потребление таких продуктов как шпинат, морковь, апельсины и бананы (хотя список богатых калием плодов только ими не исчерпывается).

Фрукты и овощи, отличающиеся существенным содержанием калия, могут помочь защитить человека от сердечных заболеваний, — таково их заключение. Во время опытов ученые кормили мышей в трех группах комбикормом с повышенным уровнем жира, но при этом с разным содержанием калия: низким, нормальным или высоким. Специалисты обнаружили, что на фоне питания с низким уровнем калия в организме животных формировался дефицит белка, называемого аполипопротеином Е. В результате их сосуды интенсивнее подвергались атеросклерозу (кальцификации) из-за чрезмерного количества жира в рационе питания.

В противовес этой группе животных, у которых было зафиксировано повышение жесткости сосудистой ткани, мыши, получавшие корм с высоким уровнем калия, наоборот, проявили склонность к оздоровлению сосудов и артерий.

Отметим, что недавно исследователями было обнаружено, что на здоровье сердца плохо отражается недостаток витамина К в рационе питания (его источник – темно-зеленые растения). Из-за его дефицита возникает расширение левого желудочка сердца, которым сопровождается целый ряд сосудистых патологий.

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