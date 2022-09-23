Самый опасный метод приготовления кофе: медики предупредили о вреде здоровью

Важно знать, как правильнее всего заваривать кофе, чтобы не навредить здоровью, советуют специалисты.

Медики раскритиковали один из самых популярных способов заваривания кофе с помощью френч-пресса.

Об этом пишет издание Maximum со ссылкой на исследование The European Journal of Preventive Cardiology.

С помощью френч-пресса можно очень быстро приготовить нефильтрованный кофе, но по словам медиков, частое применение такого способа заваривания может иметь серьезные последствия для здоровья.

Все дело в том, что нефильтрованный кофе содержит вещества, повышающие уровень холестерина в крови. Использование фильтра удаляет их и снижает вероятность сердечных приступов и преждевременной смерти, объяснил старший профессор кафедры общественного здравоохранения м медицины Гетеборгского университета в Швеции Даг Телле.

Однако, если вы любите нефильтрованный кофе, то френч-пресс не единственный способ заваривания. Кофе по-гречески и по-турецки также ваш вариант, но и такие способы заваривания не являются полезными. В таком напитке содержится большое количество кафестола и кафиола, которые повышают холестерин. Поэтому полезнее все-таки использоват бумажные фильтры для удаления осадка. Процеживайте через них кофе, приготовленный любым выбранным способом, и тогда о вреде для здоровья можно не беспокоиться.

Ранее диетолог рассказал о продуктах, вызывающих скачки сахара в крови.

Также «Курсор» делился советами для снижения риска деменции.