Семь ракет HIMARS: украинцы атаковали место разгрузки российских мобилизованных в Иловайске, появилось видео

Вооруженные силы Украины выпустили в общей сложности семь ракет.

Во временно оккупированном Иловайске вчера вечером раздались сильные взрывы на железнодорожной станции при разгрузке российских мобилизованных.

Об этом сообщают российские СМИ.

Пропагандисты рф* пишут, что семь ракет РСЗО HIMARS прилетели в район Иловайского депо, куда прибыли личный состав и техника.



Обстрел зафиксировали в 22:00 и 22:10. В момент ракетного удара происходила разгрузка личного состава и техники.

Сообщают, что в результате обстрела в Иловайске повреждена контактная сеть железной дороги.

Уже ведутся восстановительные работы на ж/д объектах.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.