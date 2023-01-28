Рф вывозит украинское зерно, чтобы угрожать миру продовольственным кризисом

По мнению СМИ, в кремле решили «кошмарить» мир голодом в бедных странах.

Российская федерация* не только ворует урожай у украинских аграриев, но и постоянно угрожает продовольственной безопасности и заслуживает самых жестких санкций.

Об этом говорится в материале Nowiny Polskie.

По мнению автора, «кроме того, что россияне – это оккупанты, они еще и мерзкие воры, которые присваивают и продают украинское зерно, вывозят украинские заводы из Донбасса, металлопрокат из Мариуполя».

«Больше всего пострадали украинские фермеры, в частности юг страны – им сейчас ни до гордости, ни до жалоб на непогоду: часть Запорожской и Херсонской областей продолжает находиться под российской оккупацией, а их рекордные урожаи продолжают вывозиться в россию. Вывоз зерна таким образом есть ничто иное как мародерство», — пишет издание.

Отмечается, что созданные россией администрации на оккупированных территориях даже не пытаются скрывать, куда идет зерно украинских фермеров. Так, в различных СМИ время от времени публикуются видео, как в россию «уехали вагоны с зерном», которые можно воспринимать как издевательский «привет» украинским властям.

«Это в очередной раз подтверждает, что россияне – не только захватчики чужих, суверенных территорий, но и безнравственные грабители, которые отбирают насильно, а потом перепродают украинское зерно, украинский метал, украинское оборудование», — утверждает автор.

По данным СМИ, на продаже краденого украинского зерна россияне заработали более 500 миллионов долларов. Известно о более трех десятках российских кораблей, которые совершили более 50 рейсов с зерном с оккупированной территории Украины в Турцию, Сирию, Ливан и другие страны. По факту россияне воруют украинское зерно, а всю прибыль забирают себе местные гаулейтеры и ставленники кремля в оккупированных регионах.

«До войны украинское зерно занимало 10% мирового экспорта, и его исчезновение из цепочек международной торговли может вызвать продовольственный кризис. О том, что москва ворует украинское зерно знает весь мир. Деятельность российских оккупационных властей соответствует грабежу и пиратству. Суда Московии, задействованные в хищении украинского зерна в захваченных морских портах Украины, подпадают под международные конвенции о борьбе с пиратством. Цивилизованные государства покупают зерно у Украины, а россия ворует. В этом и заключается принципиальная разница между Западом и фашистской варварской россией», — говорится в материале.

Отмечается, что воровство россией украинского зерна и перекладывание вину на других — «не более чем трусость и чистой воды пропаганда».

«Россия ворует территории, людей, зерно, унитазы и нижнее белье, поскольку ее единственная стратегия – это стратегия залезать в чужой карман», — резюмирует издание.

Курсор писал ранее, что благодаря зерновому соглашению, которое возобновило экспорт агропродукции из Украины, от крайней бедности было спасено около 100 миллионов человек.

Еще мы писали, что Франция вместе с коллегами начала обдумывать сухопутную альтернативу зернового соглашения.

Напомним, около 54 тысяч тонн краденого продовольствия из Украины россия пыталась направить в Ливан, но власти страны запретили разгрузку.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!