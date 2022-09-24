Сеть возмутили кадры жестоких избиений протестующих против мобилизации в городах рф

В российских городах на востоке страны в субботу уже началась новая волна акций протеста против мобилизации, объявленной властями рф.

Жители россии* продолжают выходить на протесты против мобилизации. В настоящее время известно о паре сотен задержанных, хотя эта информация продолжает обновляться.

Тем временем телеграм-паблики продолжают обсуждать кадры жестоких избиений протестующих.

Волна протеста началась, как обычно, с акций на Дальнем Востоке и в Сибири. Больше всего задержанных, но информации СМИ, в Новосибирске, Иркутске, в Томске.

После объявления в россии частичной мобилизации движение «Весна» призвало к всероссийской акции протеста «Нет могилизации!». Сегодняшние акции — это уже второй этап протестов. Ранее, к утру четверга были задержаны более 1 300 человек примерно в 40 городах россии. Число задержанных и пострадавших сегодня все еще уточняется.



Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!