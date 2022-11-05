Швеция прекратит поддержку курдских группировок, чтобы ускорить вступление в НАТО – СМИ

По словам министра иностранных дел скандинавского государства, основная цель Стокгольма – это членство в Альянсе.

Новое правительство Швеции дистанцируется от курдского ополчения в Сирии, чтобы Турция одобрила вступление страны в НАТО.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Турция считает Сирийское курдское ополчение и его политическое ответвление связанными с Рабочей партией Курдистана (РПК), начавшей восстание против Турции в 1980 году. В Турции, США и ЕС эта партия считается террористической организацией.

При этом Швеция вместе с США и несколькими другими государствами-членами НАТО поддержали курдское ополчение в борьбе против Исламского государства.

“Существует слишком тесная связь между этими организациями и РПК для того, чтобы это положительно повлияло на отношения между нами и Турцией. Основная цель Швеции – это членство в НАТО», – заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем.

Он также подтвердил шаги страны по дистанцированию от курдов.

Как сообщал Курсор, Швеция и Финляндия готовы разместить у себя ядерное оружие после вступления в НАТО. Отвечая на вопрос, позволит ли Финляндия разместить ядерное оружие на своей территории в мирное время или будет пытаться отказаться от такого шага в будущем, премьер-министр Финляндии Санна Марин сказала, что ее страна не хочет «закрывать никаких дверей» и что не должно быть «никаких условий» для ее членства в НАТО.

Ее мнение поддержал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, который заявил, что «Финляндия и Швеция, что вполне естественно, действуют совместно в этих вопросах и имеют одинаковую формализацию».

«Финляндия и Швеция должны сделать абсолютно одинаковые выводы» и «принять» все возможности НАТО», — сказал Кристерссон.

Ранее Курсор писал о том, что Канада и Дания стали первыми странами-участницами, которые ратифицировали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.