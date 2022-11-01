Швеция и Финляндия готовы разместить у себя ядерное оружие после вступления в НАТО — СМИ

В середине мая 2022 года североевропейские государства подали заявки на вступление в военно-политический блок.

Финляндия и Швеция подтвердили, что не будут требовать отказа от размещения баз Североатлантического альянса и ядерного оружия после вступления в НАТО.

Об этом сообщает Европейская правда.

Так, отвечая на пресс-конференции в Хельсинки во вторник, позволит ли Финляндия разместить ядерное оружие на своей территории в мирное время или будет пытаться отказаться от такого шага в будущем, премьер-министр Финляндии Санна Марин сказала, что ее страна не хочет «закрывать никаких дверей» и что не должно быть «никаких условий» для ее членства в НАТО.

Она добавила, что в Финляндии этот вопрос активно не обсуждается, поскольку страны Северной Европы ожидают ратификации их членства Турцией и Венгрией.

Ее мнение поддержал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, который заявил, что «Финляндия и Швеция, что вполне естественно, действуют совместно в этих вопросах и имеют одинаковую формализацию».

«Финляндия и Швеция должны сделать абсолютно одинаковые выводы» и «принять» все возможности НАТО», — сказал Кристерссон.

Кроме того, глава вооруженных сил Швеции Микаэль Байден порекомендовал стране на начальном этапе воздержаться от любых оговорок относительно сотрудничества в сфере ядерного оружия: «Проводить красные линии еще до того, как мы станем членом НАТО, лишь создает препятствия и трения».

Как сообщал Курсор, Канала и Дания стали первыми странами-участницами, которые ратифицировали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

Отметим, что Финляндия и Швеция в середине мая 2022 года подали заявки на вступление в военно-политический блок.

Курсор писал ранее, что по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Альянс будет предоставлять Украине помощь так долго, как это необходимо.