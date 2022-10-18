Скандал вокруг Австралии: Дани Данон назвал виновного

Кандидат от Ликуда в Кнессет и бывший посол Израиля в ООН Дани Данон отреагировал на решение правительства Австралии отозвать признание Западного Иерусалима столицей Израиля.

«Это громкий провал со стороны Лапида. Будучи послом в Организации Объединенных Наций, я активно лоббировал в правительстве Австралии признание Иерусалима столицей Израиля. Политический дилетантизм Лапида и речь, которую он произнес на Генеральной Ассамблее ООН, разрушили трудную и сложнаюую политическую работу по международному признанию Иерусалима исключительной столицей Государства Израиль. Правительство Лапида — это катастрофа для международных отношений Израиля», — сказал он.

Ранее мэр Иерусалима Моше Леон прокомментировал заявление министра иностранных дел Австралии.

«Я сожалею о заявлении министра иностранных дел Австралии. Единый Иерусалим всегда был и будет столицей Израиля. Заявления такого рода ничего не продвигают и не способствуют вообще», — сказал он.

Министерство иностранных дел Израиля также раскритиковало это решение, пообещав во вторник вызвать посла Австралии для беседы.

«Израиль выражает свое глубокое разочарование в связи с решением правительства Австралии, которое проистекает из недальновидных политических соображений», — говорится в заявлении.

Ранее Курсор писал о дипломатическом скандале в Великобритании: замешаны сотрудники китайского консульства.