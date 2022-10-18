Дипломатический скандал в Великобритании: замешаны сотрудники китайского консульства

Сотрудники китайского представительства схватили одного из участников протеста против политики Китая относительно Гонконга и жестоко избили его на территории консульства.

На севере Великобритании в Манчестере представители консульства Китая избили протестовавшего у входа мужчину. Инцидент произошел в воскресенье, 16 октября. Они втащили его на территорию консульства и применили физические меры воздействия.

Об этом сообщает BBC.

Как пояснили в консульстве, протестующий мужчина выставил плакат с портретом президента Китая “оскорбительного содержания”.

У китайского консульства собрались протестующие против политики Китая по отношению к Гонконгу. Демонстрация проходила во время съезда правящей Коммунистической партии в Пекине.

По заявлению потерпевшего и очевидцев в какой-то момент из консульства вышли несколько человек и начали рвать плакаты у входа, на которых были написаны призывы к роспуску Коммунистической партии и нарисованы оскорбительные изображения президента Китая.

Сотрудники посольства схватили одного из протестовавших, затащили внутрь на территорию консульства, повалили на землю и жестоко избили. Не помогли даже полицейские, дежурившие возле консульства, которые попытались разнять потасовку и оттеснить протестующих. После этого один из полицейских вошел на территорию консульства и вытащил избитого.

Полиция и Министерство внутренних дел Великобритании заявили, что проведут расследование и решат, какие меры следует предпринять. МИДу Великобритании также предстоит решить, давать ли какой-либо дипломатический ответ.

Глава МИД Китая Ван Вэньбинь прокомментировал скандал: «Я не осведомлён о ситуации, о которой вы упомянули. Китайское посольство и консульства в Великобритании всегда соблюдали местные законы. Мы надеемся, что британская сторона обеспечит условия для нормального выполнения китайскими диппредставительствами своих обязанностей в Великобритании в соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях».

Глава Комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш призывает британские власти возбудить уголовное дело против консульства.

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