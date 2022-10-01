Сколько минут упражнений в день способны компенсировать вред от сидячей работы

Долгое сидение вредно, но, оказывается, исправить ситуация могут всего 30−40 минут упражнений в день.

Недавнее исследование показало, что до 40 минут физической активности умеренной или высокой интенсивности» каждый день нужно, чтобы сбалансировать 10 и более часов неподвижного сидения. Хотя любое количество упражнений или даже простое стояние уже пойдет на пользу, уверяют ученые. Еще полезнее прогулки на свежем воздухе.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Это вывод метаанализа девяти исследований, в которых участвовало в общей сложности 44 тысячи человек из четырех разных стран. Риск смерти среди людей, ведущих малоподвижный образ жизни, увеличивался по мере того, как сокращалось время, затрачиваемое на физическую активность умеренной или высокой интенсивности.

Но в 30−40 минут физической активности в день засчитываются не только тренировки, но и езда на велосипеде, быстрая ходьба, работа в саду и т.д. — это помогало снизить риск ранней смерти до того уровня, который был бы, если бы в жизни человека не было продолжительного сидения, поясняет Science Alert.

Исследование соответствует новым глобальным рекомендациям ВОЗ по физической активности и сидячему образу жизни, также опубликованным в British Journal of Sports Medicine: 150−300 минут физической активности средней интенсивности или 75−150 минут физической активности высокой интенсивности каждую неделю требуется для противодействия негативному влиянию сидячего образа жизни на здоровье. Но, как подчеркивается в документе, любая физическая активность будет лучше, чем ее отсутствие.

И если 30−40 минут движения в день кажутся слишком сложной задачей, начните с малого: подниматься по лестнице вместо лифта, пройти одну остановку пешком — и постепенно увеличивайте продолжительность физической активности, советуют специалисты.

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