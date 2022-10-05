Сколько нужно ежедневно выпивать зеленого чая для максимальной пользы

Особых противопоказаний употребления зеленого чая не имеется, потому что это не лекарственный препарат, а простой напиток. Но, из-за большого количества активных компонентов могут быть ограничения в употреблении чая.

Зеленый чай очень полезен для здоровья. Медики говорят, что лучше всего пить егоза пол часа до приема пищи, но не позже. Если пить чай перед едой, то это приведет к разжижению слюны, после чего употребляемая пища покажется невкусной. Меж тем, происходит снижение усвоения протеина, который организм получает из еды.

Об этом пишет rsute.ru.

Ограничить употребление зеленого чая необходимо следующим людям:

беременным женщинам;

кормящим матерям;

гипотоникам и гипертоникам;

имеющим желудочно-кишечные проблемы;

имеющим отклонения в работе сердца.

Зеленый чай необходимо пить в первой половине дня, а в вечернее время лучше отказаться от него, иначе появится гиперактивность и бессонница.

Не рекомендуется пить зеленый чай натощак, потому что он раздражает слизистую оболочку желудка. Особенно это опасно для тех, кто страдает от гастрита и язвы. Зеленый чай нельзя чередовать с алкогольными напитками, потому что произойдет слишком большая нагрузка на почки.

Нежелательно запивать таблетки зеленым чаем. Хоть это не принесет никакого вреда, но находящиеся в чае дубильные вещества снизят усвоение принимаемых лекарств организмом.

Холодный и горячий зеленый чай оказывает разное действие. Теплый чай с мятой, мелиссой и имбирем расширит сосуды и улучшит кровоток. Такой чай рекомендуется пить тем у кого высокое давление.

При пониженном давлении рекомендовано пить прохладный чай с добавлением жасмина и лимона. При этом не стоит ждать от чая быстрого результата, потому что он действует больше как профилактический напиток.

Проведенные исследования показали, что зеленый чай поможет очистить стенки сосудов от накопившегося жира и предотвратит появление нового. Витамин Р улучшает капилляры и сосуды, делая их упругими и эластичными, в результате чего нормализуется давление и улучшается кровообращение. Три чашки чая в день будет вполне достаточно, говорят специалисты.

Среди полезных свойств зеленого чая можно выделить антибактериальный и антисептический эффект. Он подавляет гнилостные процессы, которые происходят в кишечнике, а также уничтожает бактерии и микробы.

Благодаря регулярному употреблению зеленого чая, можно укрепить зубную эмаль, а также снизить риск появления кариеса. Еще одним полезным свойством зеленого чая является мягкое психостимулирующее действие.

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