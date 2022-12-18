Сколько сахара без вреда для здоровья можно съедать каждый день: ответ медика

Дневная норма сахара для человека не должна превышать 25 г, из сладостей предпочтение следует отдавать шоколаду и фруктам.

Сахар в умеренных количествах хорошо воспринимается организмом. Но при регулярном превышени нормы этот продукт может существенно подорвать ваше здоровье.

Об этом рассказал президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец в эфире одного из телеканалов, передают podrobnosti.

Диетолог отметил, что неважно когда именно употреблять сладости — вечером или утром, а самое главное — в какой дозировке. Важно помнить, что лучшей альтернативой сладкого шоколада может стать любой фрукт. Из сладостей лучше выбирать черный шоколад, поскольку там есть какао, в котором содержаться вещества, полезные для здоровья.

Насчет допустимой суточной дозы сахара для человека, диетолог отметил, что это около 25 г = стакан фруктового сока.

Кроме этого, медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.

Напомним, что эксперты назвали утренние привычки, которые приближают смерть.