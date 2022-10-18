Сколько шагов нужно пройти за день, чтобы снизить риск диабета

Эксперты отметили, что ходьба положительно сказывается на работе всего организма.

Физическая активность — важная составляющая любого образа жизни. Ходьба является отличным средством профилактики многих заболеваний, в частности диабета. Эксперты выяснили, сколько шагов нужно пройти в день, чтобы снизить риск его появления.

Об этом сообщает издание Nature.

Ученые проанализировали данные людей, которые в среднем 4 года занимались активностью и носили браслет по 10 и более часов в день в течение как минимум шести месяцев. Потом сделанное количество шагов и их интенсивность сопоставляли с заболеваемостью внутри группы и сравнивали с показателями заболеваемости в общей популяции.

Результаты исследования показали, что с увеличением количества шагов риск появления большинства заболеваний снижался. Исключением стали лишь гипертония и диабет. Риск для этих двух состояний стабилизировался примерно на уровне от 8000 до 9000 шагов в день.

Около 8200 шагов и выше стали оптимальной точкой для серьезного снижения риска таких состояний, как ожирение, апноэ во сне, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и большое депрессивное расстройство.

«Курсор» писал ранее, что доктор медицинских наук и кардиолог Сидни Гласофер рассказала, какой вид ходьбы действительно поможет здоровью сердца и укрепит организм.