Силы обороны Украины с 24 февраля по 28 декабря ликвидировали как минимум 103 тысяч 770 российских захватчиков. Только за минувшие сутки погибли 550 солдат рф*. При этом кремль продолжает скрывать такие огромные потери, заявляя, что «все идет по плану».

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке.

Помимо этого, на утро сегодняшнего дня в Украине уничтожено 3 017 танков рф(+1), боевых бронированных машин – 6 037 (+13), артиллерийских систем – 1 999 (+1), РСЗО – 418 (+0), средств ПВО – 212 (+0), самолетов – 283 (+0), вертолетов — 267 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 1 707 (+0), крылатых ракет — 653 (+0), кораблей/катеров — 16 (+0), автомобильной техники и автоцистерн — 4 660 (+ 8), специальной техники – 179 (+0).

Добавим, что Генштаб постоянно уточняет эти цифры. В данном случае речь идет исключительно об официально подтвержденных потерях рф. Но, поскольку собрать данные на оккупированных территориях и в зонах боевых действий невозможно, можно предположить, что реальное количество убитых солдат рф куда выше.

Напомним, наш сайт сообщал, что раввин Пинхас Гольшмидт прокомментировал антисемитские заявления мид рф. «Антисемитизм снова стал официальной государственной политикой в россии,» — уверен бывший главный раввин москвы.

Кроме того, редакция писала, что Абрамович и другие российские олигархи требуют в Евросуде компенсации за ущерб от санкций.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!