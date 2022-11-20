Израиль одобрил проект документирования свидетельств выживших в Холокосте

20 ноября, в воскресенье, Израиль одобрил проект, предполагающий выделение 3,5 млн шекелей на документирование показаний переживших Холокост по всему миру.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

«10 лет назад, когда я был министром финансов, я был движущей силой решения об увеличении пособий пережившим Холокост на миллионы шекелей. Теперь я замкну этот круг на этом последнем заседании кабинета министров», – сказал на заключительном еженедельном заседании кабинета министров своего правительства, премьер-министр Израиля Яир Лапид.

В официальном заявлении сказано, что фотодокументы выживших из Израиля и всего мира будут собирать, оцифровывать и обрабатывать в форматах социальных сетей. Цель инициативы – предоставление доступного контента для молодого поколения, и для достижения этой цели информацию интегрируют в системы образования стран-партнеров.

«Я тронут и горжусь тем, что сегодня мы приняли это важное решение документировать истории выживших в Холокосте из Израиля и всего мира – решение, которое оставит след для будущих поколений», – рассказал Лапид.

Лапид поблагодарил министра социального равенства Мерав Коэн за ее «интенсивную работу» по продвижению инициативы и благосостоянию выживших в целом. Среди причин для этой инициативы упоминается рост числа случаев отрицания Холокоста во всем мире и быстрое увеличение количества смертей людей, переживших Холокост.

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