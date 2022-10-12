Скрытая опасность сахарозаменителей: эндокринолог рассказала о вреде фруктозы

Во время диеты большинство людей стараются ограничить себя в продуктах, содержащих углеводы, жиры и сахар. При этом сахар заменяют фруктозой, ошибочно считая ее менее опасной для организма.

Эндокринолог Наталья Кидрянкина пояснила, что сахар — это дисахарид, образованный глюкозой и фруктозой. А фруктоза — это моносахарид, который усваивается организмом по другому, сообщает medicalanswers.

Врач рассказала, что после всасывания в кишечнике сахара выделяется инсулин, а в результате всасывания фруктозы инсулин, а также гормоны лептин и грелин не выделяются, то есть фруктоза попадает непосредственно в клетки. Это приводит к нарушению контактов между клетками желудочно-кишечного тракта. Из-за этого бактерии и аллергены легко проникают через стенки клеток и проникают в кровоток, провоцируя воспалительный процесс.

Натуральные источники фруктозы (фрукты) содержат ее небольшое количество благодаря пищевым волокнам, однако содержание фруктозы в тортах, пирожных, молочных продуктах и газированных напитках слишком велико.

Злоупотребление фруктозой вредит организму. Эндокринолог предупредила: «Чрезмерное потребление фруктозы способствует накоплению и отложению жира на животе и повышению уровня мочевой кислоты».

Врач добавила, что злоупотребление фруктозой стало одной из главных причин неалкогольного цирроза печени.

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