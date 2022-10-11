Врачи назвали один из лучших напитков для нормализации давления

Какао необходимо ввести в рацион, так как он помогает поддерживать здоровье и подавляет развитие инфекций.

Какао уменьшает артериальное давление из-за присутствия флавонолов, повышающих уровень оксида азота в кровотоке. Данный компонент обеспечивает расслабление и расширение стенок сосудов, тем самым уменьшаются приступы гипертонии.

Об этом пишет u-news.com.ua.

В какао также входят катехины и антоцианы, поддерживающие здоровую деятельность сердца и кровеносных сосудов. Напиток рекомендуется и для улучшения когнитивных функций, особенно у пожилых людей.

Продукт обеспечивает выработку нейронов и активизирует работу мозга, так как орган получает полноценное питание вместе с кровью за счет расширения сосудов. Люди, употребляющие какао, подвержены меньшему риску развития злокачественных клеток в организме. В ряде случаев наблюдается апоптоз – гибель раковых клеточных структур.

Этот напиток также эффективен при диабете II типа. Флавонолы обеспечивают повышенную чувствительность к инсулину в периферических тканях. Этим обеспечивается предотвращение воспаления и окислительных повреждений, связанных с заболеванием. Медики рекомендуют какао и здоровым людям, так как он обеспечит защиту от развития сахарного диабета.

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