Собаки чуют запах стресса — исследование

Собаки известны, среди прочего, своим острым обонянием и способностью поднимать настроение окружающим людям. Кроме того, существующие исследования показывают, что собаки могут чувствовать по запаху, когда люди испытывают стресс.

Недавнее исследование Королевского университета в Белфасте, опубликованное в рецензируемом журнале PLOS ONE, проверяло, различаются ли исходные человеческие запахи и запахи стресса для собак в ходе двойного слепого двухэтапного исследования.

На первом этапе испытаний собаке предъявляли образец стресса участника (дыхание или пот) вместе с двумя пустыми образцами. Собаке было поручено идентифицировать образец стресса с настороженным поведением. На втором этапе собаке был представлен образец стресса вместе с исходным образцом того же участника (взятым, когда они не подвергались стрессу), а также контрольным образцом.

Ученые предположили, что, если бы собаки были способны демонстрировать настороженное поведение для правильного образца во второй фазе, то они могли бы (предварительно) сделать вывод, что запахи стресса и исходные человеческие запахи отличаются друг от друга.

«Исследование показывает, что собакам не нужны визуальные или звуковые сигналы, чтобы улавливать человеческий стресс. Это первое исследование такого рода, и оно доказывает, что собаки могут чувствовать стресс только по дыханию и поту, что может быть полезно при дрессировке служебных собак и собак-терапевтов», — объясняет Клара Уилсон, аспирант Школы психологии Королевского университета в Белфасте.

Результаты убедительно показывают, что физиологическая реакция на стресс у людей создает изменения в компонентах дыхания и/или пота, которые обнаруживаются у собак. В исследовании объясняется, что «эти результаты дополняют наше понимание отношений между человеком и собакой и могут быть применены к служебным собакам эмоциональной поддержки и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР)».

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