Солнечное затмение 30 апреля испортит жизнь двум знакам Зодиака — астролог

17:55, Вчера
Общество
Затмение Солнца фото
Фото: pixabay.com

Астролог Анна Ефремова назвала два знака Зодиака, которые пострадают от солнечного затмения 30 апреля 2022 года. По ее словам, это Раки (находятся под управлением Луны) и Львы (находятся под управлением Солнца).

Об этом пишет УНИАН.

Ефремова отметила, что в этот день представители этих двух знаков Зодиака могут чувствовать физическое недомогание, а также душевное.

«Состояния ожидаемые в период затмений: бессонница, страшные сны, повышенная тревожность и эмоциональность, появление фобий, неадекватное поведение, неспособность ясно мыслить и принимать грамотные решения, склонность к суициду (у некоторых людей), резкие перепады кровяного давления, головные боли, обострение тяжелых заболеваний, кровотечения (у особо больных людей)», — написала астролог в своем Telegram-канале.

Отметим, Солнце окажется в тени и погрузится во мрак 30 апреля в 23:27 . Примечательно это событие тем, что оно начинает коридор затмений 2022, который продлится две недели. По словам экспертов, именно в этот период можно запускать процесс трансформации, менять свою жизнь и укреплять позиции.

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Автор материала:
Тали Малкина
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