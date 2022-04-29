Солнечное затмение 30 апреля испортит жизнь двум знакам Зодиака — астролог

В опасности оказались Раки и Львы.

Об этом пишет УНИАН.

Ефремова отметила, что в этот день представители этих двух знаков Зодиака могут чувствовать физическое недомогание, а также душевное.

«Состояния ожидаемые в период затмений: бессонница, страшные сны, повышенная тревожность и эмоциональность, появление фобий, неадекватное поведение, неспособность ясно мыслить и принимать грамотные решения, склонность к суициду (у некоторых людей), резкие перепады кровяного давления, головные боли, обострение тяжелых заболеваний, кровотечения (у особо больных людей)», — написала астролог в своем Telegram-канале.

Отметим, Солнце окажется в тени и погрузится во мрак 30 апреля в 23:27 . Примечательно это событие тем, что оно начинает коридор затмений 2022, который продлится две недели. По словам экспертов, именно в этот период можно запускать процесс трансформации, менять свою жизнь и укреплять позиции.