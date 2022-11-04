Советник президента США незапланированно приехал в Киев и сделал важное заявление

По словам Джейка Салливана, начавшая войну россия может ее быстро остановить, просто прекратив свои атаки и оккупацию.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан приехал в Киев с неанонсированным визитом и выступил на совместном брифинге с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Так, отвечая на вопрос о перспективе мирных переговоров с россией*, Салливан отметил основной принцип администрации Джо Байдена: «ничто не обсуждается об Украине без Украины».

«Если вы посмотрите на те заявления, которые были сделаны разными российскими чиновниками, они начинаются с того, что россия оставляет за собой все территории, которые она аннексировала. По-моему, это неприемлемо, это неприемлемо также в соответствии с уставом ООН, который не позволяет захватывать территории силой», – сказал он.

Советник президента США добавил, что начавшая войну россия «может ее быстро остановить, просто прекратив свои атаки и оккупацию», выразив мнение, что именно это она и должна сделать.

Чиновник также напомнил о заявлении стран G7, призывающих к справедливому миру в Украине.

«Для меня основной вопрос, касающийся этих переговоров, заключается в том, как выглядит справедливый мир и как его можно достичь. Если вы посмотрите на российские упреки, российские действия, в частности, по поводу аннексии территорий, то это не очень подталкивает к переговорам. Так что, с нашей точки зрения, разговор состоит в том, что нам с мировым сообществом нужно поддержать Украину и определиться с условиями справедливого и длительного мира в Украине с учетом Устава ООН и международного права», – добавил Салливан.

Как сообщал Курсор, Соединенные Штаты Америки планируют ответить российской федерации на использование ядерного оружия независимо от того, какую форму будет иметь это действие. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Курсор писал ранее, что поскольку рф начинает терять способность проводить военные операции на территории Украины, президент путин вскоре столкнется с выбором между применением оружие массового поражения или уходом с территории Украины, считает военный аналитик.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!