США ответят на любое использование рф ядерного оружия — Салливан

По словам советника по национальной безопасности Штатов, необходимо «направить очень четкое и решительное сообщение россии, что они не должны рассматривать возможность использования ядерного оружия в этом конфликте».

Соединенные Штаты Америки планируют ответить российской федерации* на использование ядерного оружия независимо от того, какую форму будет иметь это действие.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, сообщает Европейская правда».

В частности, на вопрос ведущей, будет ли ответ США отличаться в случае использования россией только тактического ядерного оружия или проведения широкомасштабной ядерной атаки, чиновник ответил, что США не будут медлить с решением.

«Использование ядерного оружия на поле боя в Украине – это использование ядерного оружия на поле боя в Украине, и мы не будем нарезать салями. … Мнение о том, что существуют различия в его использовании, я считаю, опасная идея», – сказал Салливан.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты обязаны, «работая с нашими союзниками и партнерами по НАТО, а также с другими ответственными странами по всему миру, включая Китай и Индию, направить очень четкое и решительное сообщение россии, что они не должны рассматривать возможность использования ядерного оружия в этом конфликте».

Как сообщал Курсор, несмотря на заявления, российская федерация все же не будет применять ядерное оружие, в том числе тактическое.

Такое убеждение в интервью немецкому изданию Bild выразил советник руководителя Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк.

«Сегодня мы видим резкое снижение ядерной угрозы в российской риторике – если игнорировать пропагандистов и говорить об официальных лицах. Мы наблюдаем резкое снижение ядерной угрозы, и это довольно хороший знак. Россия признала, что может вести войну обычным вооружением, но любая попытка применить ядерное оружие приведет к немедленному ответу», – констатировал он.

Курсор писал ранее, что поскольку рф начинает терять способность проводить военные операции на территории Украины, президент путин вскоре столкнется с выбором между применением оружие массового поражения или уходом с территории Украины, считает военный аналитик.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!