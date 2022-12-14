Специалисты назвали продукты, вызывающие зависимость

Еще в детстве человеческий мозг запоминает полученное от еды удовольствие, отметили ученые.

Ученые из Мичиганского университета составили список продуктов, которые вызывают наиболее сильное привыкание организма.

Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты провели исследование с участием добровольцев, которые рассказали о своих вкусовых предпочтениях и расставили в анкетах продукты по пищевой привлекательности.

Оказалось, что больше всего тягу вызывают пирожные, шоколад, мороженое, печенье, пицца, картофель фри, чипсы, попкорн и чизбургеры.

Все эти продукты имеют общую черту – соотношение углеводов и жира в них схоже с грудным молоком. При этом в раннем возрасте мозг младенцев очень чувствителен к эмоциям и запоминает приятные ощущения, возникшие после еды, объяснили специалисты.

Наша редакция Курсора сообщала, что названы продукты, от которых лучше отказаться во время стресса. Ученые считают, что питание может повлиять на уровень стресса, поэтому назвали продукты, которые лучше исключить из рациона во время повышенной нервозности.