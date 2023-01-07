Специалисты назвали Топ-5 факторов, которые мешают похудению

Не стоит бросаться в крайности и ждать мгновенных результатов, говорят эксперты.

Врач и фитнес-тренер Екатерина перечислила популярные ошибки худеющих, которые не дают добиться результата.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Строгие диеты. Чем больше ограничений — тем меньше стоит доверять диете и ждать от нее результата. Кефирные, гречневые, кремлевские и прочие диеты. — путь к сниженному метаболизму, срыву, перееданию и болезням, говорит специалист.

Полное исключение определенных групп продуктов (сахар, глютен, молочка и т.п.). Жесткие ограничения рано или поздно приведут к срыву. К тому же, это прямой путь к расстройству пищевого поведение (орторексия, компульсивное переедание и т.п.) и срывам.

Ожидание быстрых результатов ведет к разочарованию, а из-за него опускаются руки. Диеты, которые обещают минус 5 килограмм за 5 дней либо не работают, либо подвергают вас опасности. К тому же, быстро сброшенный вес вернется так же быстро, говорит эксперт. Худеть нужно медленно, комфортно.

Крайности вредят процессу и отбрасывают вас назад. Не стоит голодать целый день, заниматься в зале до изнеможения, считать каждую калорию.

Недооценивание себя. Не настраивайтесь на негатив, хвалите себя за каждый полученный результат. Каждая тренировка, каждое действие, проделанное для снижения веса, должно быть вознаграждено!

Ранее Курсор писал о привычке в питании, которая поможет быстро похудеть без усилий: диетологи раскрыли секрет. Специалисты по похудению говорят, что привычка есть часто и небольшими порциями поможет сбросить вес без диет и ограничений.