Список продуктов, из-за которых можно перегреться в жару

Некоторые продукты питания могут быть опасны для здоровья, если их употреблять в жару. Что лучше никогда не есть, когда температура воздухазашкаливает?

Людям кажется, что когда на улице стоит жара, то тело можно охладить, потребляя что-то холодное. Тем не менее, это не так. Эффект мороженного или холодной воды продлится не долго, после чего высокую температуру воздуха организм будет ощущать более остро, чем до этого.

Об этом заявили европейские специалисты.

Причина этого в том, что резкое влияние холода заставит тело отреагировать неправильным образом. Организм начнет активно пытаться повысить температуру тела. Чтобы облегчить состояние и не допустить обезвоживания, рекомендуется пить воду и другие полезные напитки комнатной температуры.

Помимо этого, при жаркой погоде лучше сократить потребление продуктов с высоким содержанием белка. Для усвоения этого вещества требуется большое количество энергии, при образовании которой выделяется много тепла. В итоге человек может перегреться.

Спиртные напитки строго запрещены! Под влиянием алкоголя и жары сердце человека вынуждено работать с большой нагрузкой. Высокая температура воздуха приводит к расширению кровеносных сосудов. В результате артериальное давление снижается. Помимо этого при потреблении спиртного в жару возникает высокий риск нарушения водного баланса в организме, поскольку подобные напитки обладают мочегонным свойством.

Острая пища в жару также нежелательна. Потребляя острое, человек повышает температуру своего тела. Причина этого заключается в содержании в острых продуктах капсаицина. Именно из-за этого соединения лучше отложить использование острых приправ до осени.

Ранее «Курсор» писал, что медики объяснили, почему возникает звон в ушах и как с ним бороться.

Также мы информировали про мифы о раке: медики опровергли популярные утверждения.