Список продуктов, которые действуют на организм как антидепрессанты и быстро повышают настроение

Специалисты уверяют, что сделать вас более счастливыми могут обычные продукты.

Ученые выяснили, что определенные продукты способны повышать уровень серотонина, более известного как гормон счастья. Именно от него зависит ваше настроение или появление депрессивных состояний.

Об этом пишет healthline.

Конечно, вылечить сложные психологические болезни, только сменив рацион, не получится, но предупредить их появление и улучшить свое ежедневное эмоциональное состояние вы сможете, обещают врачи.

Прежде всего, введите в рацион темный шоколад. Недавнее исследование показало, что в составе темного шоколада есть три ключевых компонента: триптофан, продуцирующий выработку серотонина, теобромин, стимулирующий организм и улучшающий настроение, и фенилэтилаланин, необходимый мозгу для производства антидепрессанта допамина.

Ягоды. Проведенный учеными мета-анализ ученых доказал, что ключевым компонентом ягод являются антиоксиданты, которые помогают бороться с депрессией и замедляют снижение интеллектуальной активности.

Авокадо богато особыми компонентами, предохраняющими нервную систему. В частности, важную роль играют холин, отвечающий за нормализацию нервной системы и хорошее настроение, и полезные жиры, снижающие уровень тревожности.

Ферментированные продукты. Речь идет о йогурте, кефире, комбуче и других продуктах, которые проходят процесс ферментации. Согласно исследованию, эти продукты способны улучшить настроение, вызывают ощущение удовольствия и счастья. А секрет кроется в кишечных бактериях: более 90% серотонина производится из клеток кишечника.

Наша редакция также сообщала, что названы продукты, от которых лучше отказаться во время стресса. Ученые считают, что питание может повлиять на уровень стресса, поэтому назвали продукты, которые лучше исключить из рациона во время повышенной нервозности.