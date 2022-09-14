Стало известно, какую сумму ХАМАС предлагает за видео со стрельбой по израильтянам

Согласно отчету 12 канала, видео должны быть опубликованы в приложении TikTok, чтобы претендовать на выплату.

Сообщается, что ХАМАС и палестинские террористические группы «Исламский джихад» предлагают денежные вознаграждения за стрельбу по израильтянам при условии, что видео нападения будет опубликовано в социальных сетях.

Об этом пишет The Times Of Israel.

Две группировки предлагают около 200 долларов за видео со стрельбой, чтобы спровоцировать новые нападения на израильтян.

Согласно отчету 12 канала, видео должны быть опубликованы в приложении TikTok, чтобы можно было претендовать на выплату.

В последние месяцы в Иудее и Самарии произошла волна перестрелок, в основном против солдат Армии обороны Израиля.

Напомним, офицер ЦАХАЛа был убит рано утром в среду в перестрелке в Самарии недалеко от того места, где 24 часа назад боевики открыли огонь по инженерной машине минобороны и распространили видео атаки.

Сотрудники службы безопасности обеспокоены тем, что видеоролики со стрельбой создадут так называемых «интернет-героев», побуждающих других следовать их примеру, сообщает 12 канал.

Согласно отчету, наряду с операциями по аресту в Иудее и Самарии для предотвращения потенциальных атак силы безопасности также стремятся остановить поток наличных денег, которые используются для финансирования или поощрения атак.

Глава военной разведки ЦАХАЛ генерал-майор Аарон Халива предупредил во вторник, что террористические группы стремятся поощрять подражательные атаки в Иудее и Самарии.

Ранее Курсор писал, что стало известно, кто взял на себя ответственность за убийство офицера ЦАХАЛа под Дженином.