Стало известно, зачем Израилю понадобилось сразу четыре самолета-заправщика

Министерство обороны Израиля уже подписало контракт с американским производителем самолетов Boeing на приобретение этих четырех самолетов-заправщиков на общую сумму в 927 миллионов долларов. Также согласно контракту Boeing обязуется оказать услуги по поддержке заправщиков, техническому обслуживанию и ремонту, логистике и другой помощи по адаптации самолетов к потребностям Израиля таким образом, чтобы обеспечить полную готовность выполнять свои миссии для израильских ВВС.

Об этом сообщает «7 канал».

Первый KC-46A ВВС Израиля получит в 2025 году. Поставка остальных самолетов запланирована на год позже. Стало известно, что армия обороны Израиля ищет новые самолеты для замены своего устаревающего парка самолетов-заправщиков на фоне близящихся к завершению ядерных переговоров с Ираном.

Израиль пополнил свой автопарк именно самолетами-заправщиками по той причине, что они позволяют боевым самолетам дозаправляться в воздухе, эффективно увеличивая их дальность действия. Также они являются критически важными для дальних авиаударов и, вероятно, будут необходимы в случае любой воздушной операции Израиля в Иране.

Ранее «Курсор» писал о том, что стал известен заказчик израильских самолетов-шпионов. Эти сведения отражены в общедоступных всем документах.