Столкновения в Хевроне: арестованы два еврея

По словам свидетелей, полиция задерживает только евреев, в то время как арестов с противоположной стороны нет.

В Хевроне произошли ожесточенные столкновения между евреями и палестинцами. Это случилось во время Шаббата с участием нескольких тысяч людей.

Об этом в своем Twitter сообщает GLZRadio.

Отмечается, что два еврея, которые бросали камни в палестинцев, были арестованы.

«Полиция и армия находятся на месте и работают над восстановлением порядка», — говорится в подписи к видео.

«Полиция и армия находятся на месте и работают над восстановлением порядка», — говорится в подписи к видео.

«Интересно, что арестовывают только евреев, в то время как с противоположной стороны арестов нет», — уточнил пользователь NissimEran.

נעצרו שני יהודים שיידו אבנים על פלסטינים @Doron_Kadosh pic.twitter.com/8uYRtthXkE — גלצ (@GLZRadio) November 19, 2022

Как сообщал Курсор, один из телохранителей депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира был ранен в ходе перепалки с поселенцами в Хевроне в пятницу вечером, когда тысячи израильтян-евреев провели выходные в городе для ежегодного традиционного паломничества.

Телохранители крайне правых законодателей подрались с поселенцами во время ночного шаббата в городе.

Раненый охранник был отправлен в госпиталь для оказания медицинской помощи. Информации о его состоянии пока не поступало.

Также Курсор информировал о том, что 5 ноября в результате вооруженного столкновения в Иудее и Самарии был убит палестинец. Инцидент произошел после того, как десантники ЦАХАЛа из батальона 890 опознали лиц, которые бросали камни в израильские автомобили на шоссе 60 возле Синджила в районе Биньямин.