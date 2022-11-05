В результате вооруженного столкновения в Иудее и Самарии убит палестинец

Палестинцы забросали камнями израильские автомобили на перекрестке к северу от Рамаллы. Несколько авто были повреждены.

Один палестинец был застрелен, еще один был серьезно ранен в субботу, 5 ноября, в результате вооруженного столкновения на шоссе 60 возле Синджила в районе Биньямин к северу от Рамаллы.

Об этом информирует The Jerusalem Post.

Отмечается, что инцидент произошел после того, как десантники ЦАХАЛа из батальона 890 опознали лиц, которые бросали камни в израильские автомобили на шоссе 60 возле Синджила в районе Биньямин, сообщает армейское радио.

«Силовики, устроившие засаду возле 60-й трассы, попытались провести процедуру задержания метателей камней и после предупредительных выстрелов открыли огонь по подозреваемым», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что палестинцы сообщили об одном погибшем и одном раненом, который находится в тяжелом состоянии.

Как сообщал Курсор, в начале октября полиция в Иерусалиме задержала 10-летнего мальчика. Он был среди подозреваемых в причастности к инцидентам с бросанием камней и других предметов в различных районах города. Мальчик постоянно закрывал лицо рубашкой, которую получил в школе, где учится.

Также Курсор информировал о том, что 72-летняя женщина 18 августа подверглась жестокому нападению арабских террористов в северной Самарии.

Кроме того, Курсор сообщал о перестрелке на севере Израиля: ранен 10-летний мальчик. В Нижней Галилее от перестрелки на парковке пострадал ребенок. С ранениями средней тяжести парамедики доставили его в больницу Эмек в Афуле.