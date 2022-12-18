Стоматолог назвал четыре типа пищи, которые вызывают кариес

Если кариес не лечить, он может привести к боли, инфекции и даже потере зуба.

Мало кто задумывался над тем, насколько большое влияние на наши зубы оказывают некоторые продукты питания. Стоматолог Кэри Гольдштейн объяснил, употребление каких типов пищи может спровоцировать развитие кариеса.

Об этом пишет Eatthis.

По словам специалиста, ухудшение состояния здоровья зубов могут вызвать сладкие газированные напитки, а также энергетики и сладкие чаи. Дело в том, что сахар в таких напитках прилипает к зубам и увеличивает количество кислотообразующих бактерий в ротовой полости. Это способствует зубному налету, который приводит к кариесу и изменению цвета зубов.

Также следует быть осторожнее с липкой едой. Это конфеты и сухофрукты, их чрезмерное употребление может ухудшить здоровье зубов. Дело в том, что их частички застревают между зубами и их трудно удалить с помощью чистки. Кроме того, в их составе есть сахар, способствующий кариесу.

Еще один тип пищи, который способен навредить зубам — кислые продукты. В эту группу стоматолог отнес помидоры, цитрусовые и укус, потому что кислоты в их составе ослабляют зубную эмаль. После употребления таких продуктов нужно прополоскать рот водой, чтобы нейтрализовать кислоту.

И последний тип — рафинированные углеводы. Некоторые продукты, такие как хлеб и чипсы также могут привести к гниению зубов. Эксперты объясняют, что бактерии в полости рта питаются сахаром, содержащимся в углеводах.

«Курсор» писал ранее, что зубная паста содержит лауретсульфат натрия, который помогает образовывать пену для лучшей чистки. К сожалению, он также подавляет восприятие вашими вкусовыми рецепторами сладких ароматов, одновременно разрушая молекулы жира, которые блокируют горькие ароматы