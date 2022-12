Стоматологи предупредили, что вейпинг разрушает зубы

Американские стоматологи призывают отказаться от курения электронных сигарет, поскольку они увеличивают риск образования кариеса.

Работа исследователей опубликована в журнале The Journal of the American Dental Association.

По словам специалистов, в жидкости, которую используют для вейпинга, содержится сахар и он является одной из основных причин, почему портится здоровье зубов. При вдыхании он прилипает к ним, а пар, исходящий из электронной сигареты, изменят микробиом ротовой полости. Все это делает рот более блаприятной средой для размножения бактерий, которые способствуют кариесу.

Стоматологи сделали такой вывод, исходя из результатов эксперимента, в котором приняло участие более 13 тысяч человек в возрасте от 16 лет. Они проходили стоматологическое лечение в Университете Тафтса (США) с2019 по 2022 года. Оказалось, что 79 процентов пациентов, которые курят вейп, относились к категории с высоким развитием кариеса.

Стоматологи рекомендуют людям, которые часто курят электронные сигареты, почаще пользоваться зубной нитью, использовать ополаскиватель для ротовой полости со фтором для профилактики кариеса и не забывать посещать дантиста.

«Курсор» писал ранее, что инженеры разработали микророботов, которые могут полностью автоматизировать процесс чистки зубов.

Еще мы писали, что частое употребление в пищу некоторых продуктов поможет сохранить зубную эмаль здоровой, а также сократить количество визитов к стоматологу.