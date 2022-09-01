Стоматологи рассказали, в каких случаях проблемы с зубами смертельно опасны

Нередко болезни, вызванные кариесом или воспалениями десны, приводят к сильным воспалениям и даже к смерти.

Стоматологи рассказали, что проблемные зубы нередко приводят к более крупным проблемам со здоровьем. В каких случаях проблемы с зубами опасны для жизни?

Об этом рассказывает Новости.Ю.

Дантисты подчеркивают: заблуждение о том, что зубы являются только локальной проблемой, является основной причиной летальных исходов. Не просто так же перед операциями пациенты обязаны пройти санацию ротовой полости, даже если хирургическое вмешательство проводится на ноге.

Так, кариес нередко вызывает болезни лор-органов, а также пищеварительной системы и даже онкологии. Помимо этого, неудачная форма протеза или отколовшийся кусок зуба могут стать причиной травмы десен или языка. В свою очередь, некачественно поставленная пломба может выпасть и во сне и попасть в дыхательные пути, спровоцировав асфиксию и даже смерть. Не меньшую угрозу представляет запущенный кариес, который способствует появлению опасных штаммов бактерий во рту. Они с пищей и слюной попадают в горло, вызывая воспаление гортани, миндалин и ангину. Многие считают, что страдают от ОРВИ, и не подозревают, что проблему спровоцировали нездоровые зубы.

Опасные бактерии также могут привести к заболеваниям ЖКТ. С пищей они проникают в желудок и кишечник, вызывая воспаления, что грозит язвой. В отдельных случаях, всасываясь из органов пищеварения в кровь, зубные инфекции грозят патологиями сердечно-сосудистой системы.

Медики рекомендуют тщательно следить за здоровьем зубов, проходя регулярные профилактические осмотры, а при первых проблемах сразу обращаться к стоматологам.

Ранее американские онкологи рассказали, как горячий душ может помочь выявить рак.

Кроме этого, «Курсор» писал о продуктах, которые имеют антираковый эффект.