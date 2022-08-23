Страны Балтии, Польша и Финляндия могут запретить въезд российским туристам, если ЕС не введет общий запрет

В МИД Литвы называют такой вариант развития событий вполне реалистичным и абсолютно допустимым.

Члены Европейского союза Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия, граничащие с рф*, могут запретить российским туристам въезд в свои страны, если ЕС не введет общий запрет.

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает Reuters.

«Я разговаривал с министрами всех этих стран… Политически я не вижу больших различий», — сказал он журналистам в Вильнюсе.

Как известно, министры иностранных дел ЕС должны обсудить в понедельник общеевропейский запрет на выдачу виз гражданам россии, который поддерживают в основном пять стран, граничащих с Россией, в связи с ее вторжением в Украину.

«Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против такого запрета, заявив, что россияне должны иметь возможность бежать из своей страны, если они не согласны с политикой кремля. Некоторые другие страны ЕС, такие как Венгрия, также, вероятно, будут сопротивляться общеевропейскому запрету», — говорится в материале.

По словам Ландсбергиса, региональный запрет на выдачу виз россиянам, который министры пяти стран планируют обсудить в кулуарах встречи в понедельник, потребует применения единых правил для блокировки туристов и разрешения въезда диссидентам.

«Российские туристы не должны быть в Европейском Союзе… Их страна осуществляет геноцид», — сказал глава МИД Литвы.

По словам Ландсбергиса, россияне в основном въезжают в ЕС через сухопутные границы пяти стран, поскольку прямые рейсы между россией и Евросоюзом были приостановлены после вторжения рф в Украину.

На прошлой неделе Эстония закрыла свою границу для более чем 50 000 россиян с ранее выданными визами, став первой страной в ЕС, сделавшей это, что затруднило въезд в ЕС для обычных россиян. читать далее

Ранее в этом месяце президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ввести полный запрет на поездки россиян, что вызвало гневный отпор Москвы.

Как сообщал Курсор, глава сенатского комитета по вопросам внешней политики, обороне и безопасности Чешской Республики Павел Фишер и глава внешнеполитического комитета Марек Женишек поддержали идею остановки странами Евросоюза выдачи виз всем гражданам российской федерации.

Также Курсор информировал о реакции на соответствующую инициативу министра обороны россии сергея шойгу, который заявил, что предложение Евросоюза запретить визы для российских туристов можно сравнить с «нацистской политикой».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!