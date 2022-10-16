Туристам рассказали, что делать в случае потери багажа в аэропорту

В аэропортах пассажиры часто теряют багаж и остаются без личных вещей и документов.

У многих туристов отпуск омрачается тем, что в аэропорту пропадает их багаж и по итогу человек остается в другой стране без сменной одежды и необходимых ему вещей. Но такие ситуации случаются и нужно знать, как действовать.

Об этом сообщает издание DIP.

В первую очередь, нужно проверить, точно ли вы стоите у нужной ленты выдачи багажа, потому что часто пассажиры в аэропорту путают ленты и номера рейсов. Если вы точно уверены в том, что вашего багажа нет, тогда нужно обратиться к сотрудникам аэропорта.

Путешественнику необходимо найти стойку, где проходит регистрация потерянного багажа. Важно не выходить из зоны выдачи, пока вы не заполните специальный бланк, иначе авиакомпания не будет нести ответственности за чемодан.

В акте нужно указать информацию об отеле, в котором вы планируете остановиться. Это пригодится авиакомпании, которая будет доставлять потерянный багаж. Также в акте следует во всех подробностях описать ваш чемодан и все, что в нем лежит. В аэропорту на таких стойках часто выдают предметы личной гигиены и футболку.

После заполнения акта, отправляйтесь в гостиницу, туда, как правило, авиакомпания и доставит вещи. На поиски у нее есть 21 день.

Также эксперты рассказывают, что пока вам не доставили чемодан, нужно сохранять чеки всех совершенных до того момента покупок. В будущем можно попросить компенсацию от авиакомпании. Чаще это решается индивидуально, но обычно перевозчик выплачивает 100% компенсацию от средств личной гигиены и 50% на одежду.

«Курсор» писал ранее про ошибки туристов, останавливающихся в гостиницах.