Суд ЕС дал право туристам на возмещение за путешествия, прерванные из-за Covid

Туристы могут требовать возврата средств, если их поездки были прерваны, а услуги не предоставлены из-за мер борьбы с пандемией.

Путешественники, чьи пакетные отпуска пострадали от мер по борьбе с пандемией Covid-19, могут иметь право на снижение цены путешествия.

Об этом говорится в постановлении Суда Европейского Союза, сообщает DW.

Согласно сообщению, решение судей означает, что туристы могут требовать возврата средств, если их поездки были прерваны, а услуги не предоставлены из-за мер борьбы с пандемией.

Издание пишет, что двое немецких путешественников приобрели двухнедельный пакетный отдых на Гран-Канарии, начиная с 13 марта 2020 года, у немецкого туристического агента. Пара попросила снизить цену на 70% в связи с ограничениями, которые были введены на острове 15 марта 2020 года, а также о досрочном возвращении.

Пляжи были закрыты, а испанские власти ввели комендантский час, то есть туристам было разрешено выходить из своих гостиничных номеров только для того, чтобы поесть. Отель запретил доступ к бассейнам и шезлонгам, а также прекратил свою обычную развлекательную программу.

Через несколько дней двум путешественникам сообщили, что они должны быть готовы покинуть остров в любой момент. Еще через два дня они были вынуждены вернуться в Германию.

Турагент отказался предоставить им скидку, заявив, что не может нести ответственность за «общий риск для жизни».

После того как пара подала в суд на организатора, земельный суд Мюнхена обратился в Суд ЕС с просьбой растолковать директиву ЕС о пакетных путешествиях.

Директива о туристических путевках предусматривает строгую ответственность со стороны агента. Путешественники имеют право на соответствующее снижение цены за любой период, в течение которого имело место «несоответствие», за исключением случаев, когда изменения произошли по вине путешественника.

«Причина несоответствия туристических услуг и, в частности, может ли она быть отнесена на счет организатора, не имеет значения. Он освобождается от этой ответственности лишь тогда, когда невыполнение или ненадлежащее выполнение туристических услуг ставится в вину туристу, чего в данном случае нет», — говорится в решении.

Суд добавил, что не имеет значения, что власти Германии ввели аналогичные ограничения там, где проживали супруги. Теперь мюнхенский суд должен сделать оценку суммы компенсации, на которую имеют право супруги, исходя из услуг, которые обычно были бы предоставлены.