Популярный курорт отменил карантинные ограничения для туристов

Еще одна страна отменила коронавирусные ограничения для туристов. Теперь желающие отдохнуть на Сейшельских островах могут не оформлять сертификаты вакцинации или проходить ПЦР-тесты.

Об этом сообщает Tourism.

В министерстве здравоохранения островного государства сообщили, что путешественникам для въезда нужно заполнить только онлайн-форму, ограничений, связанных с COVID-19, больше нет. Въезжать на курорт могут как вакцинированные, так и не вакцинированные граждане. Новые правила вступили в силу 1 декабря и распространяются на туристов из любой точки мира.

Отмечается, что в состав архипелага входит группа из 115 островов, из которых обитаемы 33. Курорты Сейшел знамениты своими пляжами и высочайшим уровнем обслуживания.

Остров Маэ является крупнейшим островом и отправной точкой путешествия по другим островам Сейшельского архипелага, здесь представлено несколько престижных и сказочно красивых отелей с ресторанами и удивительной красоты пляжами, не говоря уже о маленькой столице Виктории, которую туристы посещают в первую очередь. Но это не единственный популярный остров на Сейшелах, на который стоит обратить внимание.

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